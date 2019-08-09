В России показали электрическое такси

Группа компаний «Калашников» представила на международном евразийском форуме «Такси» электрокар UV-4, сообщает пресс-служба «Калашникова».

Мощность машины - до 50 кВт. Максимальная скорость, которую способен развить UV-4 - 80 км/ч. Запас хода - до 150 км. Электромобиль весит 650 кг. Его длина 3,4м, ширина - 1,5м. Высота - 1,7м.

В «Калашникове» уточняют, что электромобиль предназначен для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний.

В прошлом году «Калашников» выпустил партию электромобилей «Овум», которые были задействованы во время Чемпионата мира по футболу в России. Элекромобиль «Овум» имеет модульную конструкцию, которая позволяет изменять количество пассажирских мест, обладает «высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии.