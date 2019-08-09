Президентом ОСК переназначен Алексей Рахманов

С президентом Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым на пять лет продлен контракт, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ОСК.

По информации «Ведомостей», кандидатуру Рахманова поддержали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер Юрий Борисов, который в 2012-2018 годах курировал ОСК в качестве замминистра обороны по вооружению.

Топ-менеджер возглавляет компанию с 2014 года. Срок его полномочий в ОСК по первому контракту истек 16 июля, следует из годового отчета корпорации.

«Объединенная судостроительная корпорация» - крупнейший в этой отрасли холдинг РФ, объединяет около 40 верфей, конструкторских бюро и научно-исследовательских центров. Строит как военные корабли, так и гражданские суда, а также атомные ледоколы и атомные подводные лодки. Консолидированная выручка ОСК в 2018 году составила 349 млрд руб., EBITDA - 21,2 млрд руб.