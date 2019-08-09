Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на конкурсе «Авиадартс»

Авиакомплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой впервые будет задействован на Армейских международных играх, в ходе розыгрыша «Авиамикса» на конкурсе «Авиадартс». Об этом сообщили в пресс-центре Игр.

«В ходе розыгрыша тактического эпизода "Авиамикс", который пройдет 10 августа на полигоне Дубровичи в рамках международного конкурса "Авиадартс-2019", впервые будет задействован авиационный комплекс "Кинжал"», - говорится в сообщении.

В июле сообщалось, что Истребители МиГ-31 совместно с Ту-22М3 дальней авиации провели учение с применением данного комплекса.

Ранее стало известно, что на опытно-боевом дежурстве стоят десять истребителей-перехватчиков МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

Гриф «Совершенно секретно» с «Кинжала» снял президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Президент назвал его «идеальным оружием», способным гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.