МС-21 получил полностью новую топливную автоматику
Российский двигатель ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21 получил созданную с нуля систему автоматического управления, сообщил разработчик системы АО «ОДК-СТАР».
«С нуля спроектировали топливную автоматику для МС-21, соответствующую мировому уровню. Впервые за долгое время такая работа в России проведена», - заявил главный инженер АО «ОДК-СТАР» Роман Усанин.
ПД-14 - первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации.
МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок.
В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).
Летные испытания российского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году, сообщала ранее пресс-служба правительства Пермского края.