Первый новейший гидрографический катер-катамаран для ВМФ спустят на воду в конце августа

Головной большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г «Михаил Казанский» будет спущен на воду в конце августа, сообщает пресс-служба Военно-морского флота. Торжественная церемония пройдет на территории Выборгского судостроительного завода (ВСЗ).

БГК строится на подмосковном предприятии «КАМПО». В ближайшее время блоки катамарана отправятся на ВСЗ для окончательной сборки на стапелях предприятия. В свою очередь, «КАМПО» продолжит строительство еще двух судов проекта 23370Г в соответствии с госконтрактом.

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования.

Между тем, ранее Минобороны РФ сообщало, что до конца года ВМФ получит шесть современных гидрографических судов и катеров, строящихся в рамках государственной программы военного кораблестроения, рассчитанной до 2050 года. Кроме «Михаила Казанского» в состав флота войдут два гидрографических судна проекта 19910, предназначенных для Северного и Тихоокеанского флотов, а также три больших гидрографических катера проекта 23040Г.