Небесный «Охотник»: кадры первого полета российского тяжелого беспилотника

Телеканал «Звезда» публикует кадры первого полета новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник». Видео испытаний появилось на youtube-канале Министерства обороны РФ.

В сообщении российского военного ведомства говорится, что БПЛА совершил первый полет несколько дней назад в рамках программы испытаний.

Первый полет продолжался более 20 минут. Летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

«Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Ранее о том, что БПЛА совершит полет в ближайшее время, сообщал вице-премьер Юрий Борисов.

В мае 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что работа над «охотником» является приоритетной для российского военного ведомства.

«Главное преимущество этой техники - сохранение жизни наших военнослужащих», - подчеркнул Криворучко.

О том, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году, 18 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.