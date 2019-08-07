В России появится новая марка бронестали

«Военно-промышленная компания» планирует разработать собственную керамическую броню, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ООО «ВПК» Александра Красовицкого.

«Сегодня мы получили задачу рассмотреть возможность производства керамической брони», - заявил Красовицкий.

Он уточнил, что при создании бронекерамики ООО «ВПК» будет использовать не только ресурсы собственных предприятий, но и возможности контрагентов.

Кроме того, «Военно-промышленная компания» разрабатывает собственную марку бронированной стали, которая станет дешевле зарубежных образцов.

«Это аналог шведской бронестали, который будет стоить не 250 тысяч рублей за тонну, а 130-150 тысяч», - отметил Красовицкий.

В этом проекте ООО «ВПК» планирует сотрудничать с российскими металлургическими компаниями.

Ранее «Военно-промышленная компания» заявила, что приступила к испытаниям новейших бронеавтомобилей «Атлет». Предполагается, что «Атлеты» придут на смену машинам семейства «Тигр».