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Балтзавод построит еще два атомных ледокола «Арктика»

Роман Кондратьев
15:15 06.08.2019
По условиям гостендера Балтзавод построит ледоколы в 2024 и 2026 годах.
Балтзавод построит еще два атомных ледокола «Арктика»
© Фото: ТРК "Звезда"

Балтийский завод займется строительством третьего и четвертого атомных ледоколов проекта 22220. Предприятие стало единственным участником тендера, объявленного ФГУП «Атомфлот», как следует из документации, размещенной на портале госзакупок.

По условиям тендера, первый ледокол необходимо построить до 20 декабря 2024 года, второй – не позднее 20 декабря 2026 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 100,059 млрд рублей, которые будут выделены из федерального бюджета и внебюджетных источников. 

В настоящий момент Балтзавод строит три ледокола проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Все они уже спущены на воду.

Кроме того, Росатом и «Звезда» в ближайшее время подпишут контракт на строительство первого ледокола «Лидер».

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