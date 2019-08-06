Роботы «Уран» доставлены в Ачинский район: кадры выгрузки с борта МО

Направленные в Ачинск 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа, проведут очистку территорий населенных пунктов, прилегающих к арсеналу, от взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности и возвращения жителей в свои дома, говорится в сообщении российского военного ведомства.

«Для обследования территории самого склада и прилегающих территорий на земле приступили многофункциональные роботизированные комплексы пожаротушения и две инженерные машины разграждения, а с воздуха мониторинг осуществляют четыре БПЛА, - сообщили в Минобороны.

«Уран-6» предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов вне условий боевых действий в режиме дистанционного управления.

«Уран-14» - робототехнический комплекс пожаротушения, созданный для ликвидации аварий. Конструкция позволяет машине работать в зоне высоких температур. Грузоподъемность поворотного хвата - 2 тонны. Водяной пожарный насос имеет производительность 20 000 л/мин. Комплекс управляется дистанционно на дальность до 800 метров.