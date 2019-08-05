Для ликвидации пожара на складе с боеприпасами под Красноярском перебрасываются комплексы «Уран-14»

В целях ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военным ведомством перебрасываются 2 многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Еще два специализированных робототехнических комплекса пожаротушения МЧС России готовятся для переброски военно-транспортной авиацией Минобороны России в район ликвидации возгорания.

Для проведения мониторинга обстановки непосредственно на территории склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район доставлены беспилотные летательные аппараты.

Информация о возгорании операторами БПЛА будет в режиме реального времени передаваться в штаб по ликвидации возгорания для оперативного анализа и принятия эффективных мер по тушению пожара.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года.

«Уран-14» - робототехнический комплекс пожаротушения, созданный для ликвидации аварий. Конструкция позволяет машине работать в зоне высоких температур. Грузоподъемность поворотного хвата - 2 тонны. Водяной пожарный насос имеет производительность 20 000 л/мин. Комплекс управляется дистанционно на дальность до 800 метров.