КТРВ раскрыла характеристики новейших авиационных боеприпасов «Гром»

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» раскрыла основные тактико-технические характеристики управляемой крылатой ракеты «Гром-Э1» и управляемого крылатого планирующего боеприпаса «Гром-Э2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КТРВ.

«Испытания "Гром-Э1" и "Гром-Э2" успешно завершены, они предназначены для вооружения боевых самолетов всех типов, включая истребитель Су-57, могут размещаться на авиационных пусковых или катапультных устройствах», - отметили в корпорации.

В частности, ракета «Гром-Э1» может запускаться на дальности от 10 до 120 км от цели на высотах от 500 м до 12 000 м в диапазоне скоростей самолета-носителя 140-445 м/с. Угол пеленга цели при пуске может составлять от +180 градусов до -180 градусов. Средняя скорость полета ракеты «Гром-Э1» при начальных условиях пуска (высота - 12 000 м, скорость 445 м/с, дальность до цели 120 км) составляет 300 м/с, а линейные перегрузки достигают 4 ед.

Система наведения - комбинированная и представляет собой инерциальную навигационную систему с коррекцией траектории по сигналам спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС.

«Гром-Э2» уже прозвали «ракетой-бомбой». Созданный на основе ракеты Х-38 боеприпас вместо двигателя обладает дополнительной боевой частью массой в 130 кг. По аналогии с ракетой, на «Гром-Э2» установлена навигационная система с коррекцией траектории по сигналам спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС.