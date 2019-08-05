Путин поручил Минобороны и СВР следить за действиями США после выхода из ДРСМД

Президент России поручил Министерству обороны РФ и Службе внешней разведки следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

«В этой связи, учитывая возникшую ситуацию, поручаю Министерству обороны и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности», - говорится в заявлении Президента России Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В сообщении подчеркнуто, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к разработке аналогичных ракет.

При этом в сообщении также отмечено, что до поступления таких систем на вооружение армии РФ угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами.

По словам президента, речь идет о ракетах воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон».