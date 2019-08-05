В России начались испытания новейших бронемашин «Атлет»

В России на базах научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники (Бронницы), НИИЦ бронетехники (Кубинка) Минобороны РФ и центра испытаний НАМИ (поселок Автополигон Дмитровского района) начались испытания новейших бронеавтомобилей «Атлет». Предполагается, что «Атлеты» придут на смену машинам семейства «Тигр».

«Окончание предварительных испытаний бронеавтомобилей "Атлет" предварительно намечено на весну 2020 года», - цитирует РИА Новости гендиректора предприятия-разработчика («Военно-промышленная компания») Александра Красовицкого.

Новое поколение бронированных машин «Атлет» имеет колесную формулу 4 х 4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

От бронеавтомобиля «Тигр» новую машину отличают увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная противоминная стойкость до двух килограмм в тротиловом эквиваленте, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, который развивает максимальную мощность 240 лошадиных сил.

В стандартной комплектации машины оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне, а также другими системами. Бронеавтомобиль «Атлет» может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.