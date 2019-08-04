На МАКС-2019 покажут семитонный беспилотник вертикального взлета
Масса летательного аппарата будет составлять семь тонн.
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Группа «Кронштадт» представит на авиакосмическом салоне МАКС-2019 масштабный макет тяжелого беспилотника вертикального взлета. Об этом сообщили в компании.
В «Кронштадте» отметили, что масса БПЛА будет составлять семь тонн.
Данный беспилотник возможно будет способен нести полезную нагрузку 1-1,5 тонны, ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Армена Исаакяна.
МАКС-2019 - международный авиакосмический салон, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Проводится раз в два года с 1993 года.
Ранее сообщалось, что на авиасалоне на статической экспозиции выставки будет представлен российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.