В России начались предварительные испытания бронеавтомобилей «Атлет»

Предварительные испытания бронеавтомобилей «Атлет» начались в России. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.

«Опытные образцы бронированных автомобилей "Атлет" приступят к отработке программы предварительных испытаний на следующей неделе. В них примут участие представители заказчика, научно-исследовательских институтов, а также подразделений и предприятий ВПК», - сказал гендиректор предприятия.

Кроме того, Красовицкий пояснил РИА Новости, что в испытаниях будут участвовать опытные образцы «Атлета» в вариантах для спецназа и многоцелевого назначения в пятидверной модификации.

В программу испытаний включены марш на несколько десятков тысяч километров по бездорожью, магистральным и специальным трассам, пересеченной местности. Дополнительной сложностью такого марша будет присоединенный к автомобилю прицеп массой 2,5 тонны.

Кроме того, машины пройдут проверку в условиях низких (до - 50°С) и высоких температур (не менее +50°С), на бродоходимость, на обстрел и на подрыв.

Главными отличиями машин, разработанных в рамках ОКР «Атлет», от прежних версий бронеавтомобиля «Тигр», являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная до двух килограммов в тротиловом эквиваленте противоминная защита, более мощный дизельный двигатель мощностью 240 лошадиных сил.

Напомним, что ранее бронеавтомобиль, разработанный в рамках ОКР «Атлет», был представлен на форуме «Армия-2019».