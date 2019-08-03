Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019

Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет представлен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

«На авиасалоне МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57», - сообщили в пресс-службе корпорации.

Самолет будет представлен на статической экспозиции выставки, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее уже сообщалось, что новейший российский самолет будет представлен на выставке. Однако, было не ясно, каким образом он будет представлен: его летная программа или же на статической экспозиции авиасалона.

МАКС-2019 - международный авиакосмический салон, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Проводится раз в два года с 1993 года.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.