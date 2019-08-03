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Новейший военный БЛА «Охотник» совершил первый полет

Наталия Майорова
18:19 03.08.2019
Первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут.
Новейший военный БЛА «Охотник» совершил первый полет
© Фото: ТРК "Звезда"

В рамках программы испытаний совершил первый полет новейший военный беспилотный летательный аппарат «Охотник». Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО «Компания «Сухой», проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

Первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и успешную посадку.

БЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

«Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

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