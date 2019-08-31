Покоритель трех стихий: глава РСК «МиГ» рассказал о презентации новейшего истребителя на МАКС-2019

Генеральный директор АО «Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”» Илья Тарасенко подвел для «Звезды» итоги участия компании в Международном авиакосмическом салоне в Жуковском и отметил особо отличившиеся особенности, позволяющие выделить МиГ среди других экспонентов.

Самым главным итогом Тарасенко назвал презентацию новейшего МиГ-35. По словам главы компании, в экспортной версии истребителя были собраны все необходимые технологии, благодаря которым его должен ждать успех на международной арене.

«Естественно, мы предлагаем этот самолет не просто с техническими новинками, но и с пакетом послепродажного обслуживания. В рамках данной выставки мы провели огромное количество переговоров с нашими партнерами. Нашли пути, куда нам двигаться дальше, поэтому мы находимся сейчас в твердых надеждах, что скоро будут подписаны новые контракты», - поделился Тарасенко.

В частности, одной из топовых разработок в новом МиГ оказался радар с активной фазированной решеткой.

«Он (радар - прим. ред.) позволяет самолету видеть 30 целей одновременно и 6 целей также одновременно поражать. Это может происходить как в воздухе, так и на земле. Также здесь применено новое крыло для данного самолета, новый бортовой комплекс обороны и система All Sky – оптико-локационная станция», - рассказал глава «МиГ» .

Тарасенко также подчеркнул универсальность систем самолета.

«Мы сейчас несем полностью всю номенклатуру российского вооружения – это воздух, земля и море. Так как у самолета открытая архитектура – это летающий компьютер, мы можем интегрировать как и российское, так и по требованию наших инозаказчиков, то оружие, которое у них производится», - заявил Тарасенко.

Последнее, чего он коснулся, но не последнее по значимости - это новые возможности кабины пилота.

«Мы в этом самолете применили новую кабину, которая полностью интегрирует все фунцкции этого самолета на единое табло, которое находится у летчика и в общем-то он управляет не только функциями самолета, но воздушным боем и всеми необходимыми моментами», - подытожил Тарасенко.

Между тем, Россия уже получила несколько предложений по покупке новейшего МиГ-35 во время проведения МАКС-2019. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству рассказали о заинтересованности зарубежных представителей новейшим российским истребителем. В частности, интерес проявили Индия и Турция.