Разработчик: медицинский «Ансат» будет дешевле зарубежных аналогов

Медицинский вертолет «Ансат», представленный на МАКС-2019, будет дешевле иностранных аналогов. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал заместитель генерального директора АО «Крэт» госкорпорации «Ростех» Даниил Бренерман.

«Перечень оборудования, установленного на борту, соответствует уровню так называемых реанимобилей. Вертолет может брать на борт тяжелых и крайне тяжелых больных. Возможно проведение всего необходимого набора реанимационных действий», - сказал он.

Вертолет дешевле зарубежных аналогов и в то же время обладает всем необходимым бортовым оборудованием для полетов в простых и сложных метеоусловиях, отметил Бренерман.

При этом он также подчеркнул, что внутри вертолета находятся три кресла: два для медицинских работников и один для сопровождающего лица, в случае если ведется эвакуация несовершеннолетнего.

«Ансат» - российский многоцелевой вертолет легкого класса вместимостью семь-девять пассажиров, который может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан конструкторским бюро «Казанского вертолетного завода».

Подробнее о вертолете и его перспективах читайте в статье Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».