МиГ-35 сможет уничтожать корабли противника и нести иностранное вооружение

Российский многофункциональный истребитель МиГ-35 сможет наносить удары по кораблям противника, нести как отечественное, так и иностранное вооружение. Об этом на авиасалоне МАКС-2019 телеканалу «Звезда» рассказал глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

«Самолет сейчас может нести всю номенклатуру российского вооружения: это "воздух" (ракеты "воздух-воздух" различной дальности - прим. ред.), это "поверхность" (ракеты "воздух-поверхность" и авиабомбы - прим. ред), это "море" (бомбовое и ракетное вооружение для уничтожения надводных целей - прим. ред.), это управляемое, неуправляемое вооружение», - рассказал Тарасенко.

Он также отметил, бортовой комплекс истребителя имеет открытую архитектуру, которая позволит ему нести в том числе иностранное вооружение.

На вооружении российской армии стоят противокорабельные ракеты Х-31 и Х-35. Обе ракеты изначально имели возможность использования с истребителя МиГ-29, на базе которого был создан МиГ-29К/Куб, а затем - МиГ-35. Кроме того, самолет МиГ-29 предполагалось использовать и как носитель для ракет Х-61 «Яхонт».

Отметим, что на авиасалоне МАКС-2019 группа представителей из стран Ближнего Востока активно интересовалась тактической противокорабельной ракетой Х-35УЭ.

Стоит также подчеркнуть, что Индия, один из крупнейших эксплуатантов истребителей МиГ-29, в ноябре 2017 года испытала авиационную ракету BrahMos-A с самолета Су-30МКИ. Эта ракета является облегченным вариантом ракеты BrahMos корабельного и наземного базирования.