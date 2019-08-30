Начались испытания вертолета Ми-35П с подвижной пушкой и ракетами «Вихрь»

Вертолет Ми-35П получил новое вооружение, обзорно-прецельную систему с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветную камеру высокого разрешения с лазерным дальномером, подвижную пушку, ракеты «Вихрь» и другие новые элементы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал начальник регионального отдела ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» Дмитрий Титаренко.

«На вертолет установлена подвижная двухствольная 23-миллиметровая пушка с дальностью применения в четыре километра. На предыдущих моделях стояла неподвижная пушка того же калибра», - сказал Титаренко.

Он также отметил, что в качестве опциона заказчикам предлагается установка на вертолет ракет «Вихрь» с лазерной системой наведения.

«Заказчик волен выбирать, устанавливать либо ракету "Атака" с дальностью в шесть километров, либо ракету "Вихрь" с дальностью в восемь километров», - подчеркнул Титаренко.

© "Росвертол" Испытания Ми-35П

Ранее ПАО «Росвертол» опубликовал кадры испытаний машины, которые должны завершиться до конца текущего года.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24.

Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, а также для перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.