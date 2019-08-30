Военно-транспортная авиация России усилена новым Ил-76МД-90А

Новый Ил-76МД-90А, построенный в АО «Авиастар-СП», пополнил авиаполк ВТА (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК), сообщает пресс-служба предприятия.

«Это уже шестой самолет данной модификации, переданный АО «Авиастар-СП» в состав военно-транспортной авиации и третий по производственной программе 2019 года. До конца года на заводе планируется завершить строительство еще как минимум двух Ил-76МД-90А» - отметил управляющий директор АО «Авиастар-СП» Василий Донцов.

В сообщении также подчеркнуто, что в данный момент проходит летные испытания перспективный конвертируемый топливозаправщик Ил-78М-90А.

Самолет Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Запуск этой машины в производство связан с его переносом из Ташкента в Уьяновск, оцифровкой всех чертежей. Самолет получил новые двигатели, крыло, так нызываемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены. Первый полет состоялся в 2012 году. На базе этого самолета предполагается создать заправщик Ил-78МД-90А и самолет ДРЛО А-100.