Ракеты «Монолит» и «Бронебойщик» могут пойти на экспорт

Экспортная версия вертолета Ми-8НЭ в будущем может получить ракеты С-8ОФП «Бронебойщик» и «Монолит». Об этом телеканалу «Звезда» рассказал начальник регионального отдела ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» Дмитрий Титаренко на авиасалоне МАКС-2019.

«Сейчас мы предлагаем (заказчику - прим. ред.) два типа неуправляемого вооружения: ракеты С-8 и С-13, но когда будут созданы новые более востребованные ракеты, я думаю, что Ми-28 их получит», - сказал Титаренко.

О том, что в России создается ракета калибра 122 миллиметра на смену С-13 «Монолит», впервые в интервью телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин в октябре прошлого года. В мае текущего года стало известно, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» будет полностью готов через два-три года.

Ракета С-8ОФП «Бронебойщик» создается на смену неуправляемой авиационной ракете С-8. Данной ракетой будут вооружаться самолеты (штурмовики Су-25), вертолеты семейства Ми-8 и ударные вертолеты, способные нести блоки НАР. Эта ракета пополнит семейство авиационных ракет С-8, имеет тот же калибр - 80 миллиметров и такую же конфигурацию.

При этом «Бронебойщик» по боевым возможностям превосходит ранние модификации С-8, так как имеет оригинальную боевую часть. Еще одной отличительной чертой ракетного оружия нового поколения выступает малогабаритный двигатель на высокоэнергетическом топливе. Это позволило увеличить массу боевой части в два-три раза при сохранении и в ряде случаев увеличить максимальную дальность стрельбы до 6000 метров. Ракета «Бронебойщик» по эффективности превосходит стоящие на вооружении 80-миллиметровые НАР в пять-шесть раз.

Первая партия ракет поступила на опытно-войсковую эксплуатацию, которая, по предварительным данным, начнется уже в ближайшее время.

Ми-28НЭ - экспортная версия Ми-28Н «Ночной охотник», создан для уничтожения танков и живой силы противника. Он также способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.