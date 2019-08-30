«Туполев» передал Минобороны РФ очередной бомбардировщик Ту-22М3

Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 прошел перечень работ в объеме капитального ремонта, на летно-испытательной станции КАЗ на самолете успешно выполнены все наземные и летные испытания, после чего он передан в эксплуатацию дальней авиации ВКС. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Туполев».

«После передачи заказчику борт осуществил перелет к месту базирования», - говорится в сообщении.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок развитию всей боевой и гражданской авиации СССР.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Однако и достичь приемлемых характеристик этого агрегата довольно сложно.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы.

За годы производства было построено 497 самолетов, в том числе 268 Ту-22М3. Из них на вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3.

Новейшая версия бомбардировщика Ту-22М3М в данный момент проходит испытания.

В частности, самолет получил штангу дозаправки, убранную после подписания СНВ. Машина также получила новое вооружение и бортовое оборудование.