В России стартовало серийное производство БПЛА-разведчика «Орион»

Генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков заявил, что серийное производство беспилотника-разведчика «Орион» для армии России уже началось. По его словам, в перспективе оно может достичь 30 БПЛА в год.

Как рассказал Богатиков, первая поставка аппарата в вооруженные силы запланирована на 2019 год. Предполагается, что она станет установочной, но, несмотря на это, уже первым серийным контрактом.

«Мы сейчас начинаем работу над созданием крупносерийного производства, на котором можно будет строить до семи таких комплексов в год - это порядка 30 беспилотников», - сказал Богатиков.

В составе одного комплекса «Орион» - от трех до шести БПЛА в зависимости от поставленных перед ними задач. Работы по созданию разведчика начались в 2011 году в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец».

Беспилотный комплекс полностью разработан в России и построен из отечественных комплектующих. Он также является первым беспилотным летательным аппаратом, продолжительность полета которого составляет более суток.