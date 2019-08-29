ВПК для малого и среднего бизнеса: в ПСБ рассказали о новом тренде

Около двух десятков предприятий малого бизнеса, готовых участвовать в системе гособоронзаказа, представлены на первом в истории Международного авиакосмического салона коллективном стенде. Уже заключены больше десятка контрактов.

В «Промсвязьбанке», а стенд на МАКС-2019 - это его жест поддержки малым предприятиям, говорят, что многие крупные участники ВПК стремятся использовать именно малый бизнес в качестве партнеров.

«В целом это тренд, каждый год мы видим, что доля предприятий малого бизнеса растет не только в исполнении не только государственного, но и гособоронзаказа, тоже понятно, почему. Потому что малые предприятия подвижны, именно в сегменте малых предприятий часто рождаются новации, появляются новые технологии», - рассказал «Звезде» руководитель блока «Малый и средний бизнес» «Промсвязьбанка» Константин Басманов.

Он также напомнил, что в России существует целый ряд мер банковской поддержки малого бизнеса - субсидирование ставок, льготы. Особенно для предприятий, участвующих в выходе производителей вооружений на гражданские рынки. Среди компаний, представленных на стенде, производители приборов и электроники для авиации, средств связи, спецодежды, питания. Или, например, кресел для пилотов: немногие знают, что они разные почти на каждой модели самолета.