Разработчик рассказал о ходе работ над гиперзвуковой ракетой «Циркон»

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Ее принципиальным отличием является большая скорость полета. «Циркон» можно будет использовать с пусковых установок для «Калибров» . Государственные испытания этой гиперзвуковой ракеты планируется начать в 2019 году. Впервые о «Цирконе» стало известно во время обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию.

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