Разработчик рассказал о ходе работ над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» пообещал завершить работы по «Циркону» в установленные сроки.
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Работа по гиперзвуковой ракете «Циркон» идет интенсивно и закончится в установленные сроки. Об этом рассказал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.
«Вы знаете, что работа сложная, работа непростая», - приводит РИА Новости слова Обносова.
«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Ее принципиальным отличием является большая скорость полета. «Циркон» можно будет использовать с пусковых установок для «Калибров». Государственные испытания этой гиперзвуковой ракеты планируется начать в 2019 году. Впервые о «Цирконе» стало известно во время обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию.