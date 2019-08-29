В России создано новое поколение радиоэлектронного оружия

В интересах российской армии созданы принципиально новые станции радиоэлектронной борьбы, которые придут на смену уже существующим. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал советник первого заместителя гендиректора АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» Владимир Михеев.

«На сегодняшний день на замену существующим средствам РЭБ подготовлено новое поколение этих станций, которые находятся на стадии испытаний. В ближайшее время испытания закончатся, и тогда мы сможем с вами поговорить о них», - сказал Михеев.

Он также отметил, что речь идет не о модернизации существующих, а именно о принципиально новом радиоэлектронном оружии.

Подразделения войск радиоэлектронной борьбы осуществляют мероприятия для завоевания господства в эфире, защиты своих систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника, а также для нарушения работы систем управления войсками противника, снижения эффективности применения его боевых средств.