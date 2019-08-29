Россия получила от Индии аванс за С-400 «Триумф»

Индия выплатила России аванс за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

В ведомстве отметили, что вопрос уже решен, но разглашать какие-либо точные данные сделка не позволяет. Первую выплату по ней Москва рассчитывает получить до конца 2019 года, так как поставки отдельных элементов ЗРК уже начались.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. «Триумф» способен поражать их на высотах от пяти метров до 30 километров. Дальность обнаружения - до 600 километров, радиус зоны прикрытия - 400 километров.