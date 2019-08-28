Су-57э впервые показали на открытой статической стоянке МАКС-2019

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57э впервые показали на открытой статической стоянке Международного авиакосмического салона в Жуковском.

«Звезда» публикует кадры представленного самолета. Для Су-57э был построен специальный круговой стенд. Вокруг истребителя проложены ковровые дорожки, а к кабине ведет специальный трап.

© ТРК "Звезда"

В первый день авиасалона самолет осмотрели президент России и Турции. Он стоял на удалении от посетителей. Сегодня истребитель впервые появился на открытой статической стоянке и его смогут увидеть вблизи все желающие.

Помимо Су-57э, на экспозиции МАКС-2019 представлены многоцелевые истребители Су-35, Су-30СМ и МиГ-35, истребитель-бомбардировщик Су-35, а также учебно-тренировочные, гражданские самолеты и воздушные суда специального назначения.

© ТРК "Звезда"

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.