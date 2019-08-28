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В России разрабатывают «принципиально новый» вертолет

Лина Давыдова
06:55 28.08.2019
Проект по созданию нового вертолета находится на этапе формирования.
В России разрабатывают «принципиально новый» вертолет
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В России ведутся разработки принципиально нового вертолета, который будет создан с использованием аддитивных технологий и при помощи новых методов сборки. Об этом рассказал директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов.

По его словам, при создании нового вертолета будут применяться композитные материалы и иные современные профили несущего и рулевого винтов, а также передовой конструкции втулки несущего винта. 

«Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки», - рассказал Шибитов в интервью журналу «Вертолеты России», передает РИА Новости.

Представитель холдинга пояснил, что проект сейчас находится на этапе формирования. Как отметил Шибитов, концепция новой машины будет сильно отличаться от тех решений, которые были заложены в уже существующий модельный ряд. Новый вертолет объединит в себе значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода

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