В России началось серийное производство истребителей МиГ-35. Такое заявление сделал генеральный директор РСК «Миг» Илья Тарасенко.

По его словам, в ближайшее время будет заключен контракт на поставку российской армии нескольких десятков истребителей МиГ-35.

«Мы надеемся, что подпишем в ближайшее время (новый контракт - прим. ред). Я надеюсь, что это будет несколько десятков, но все зависит от потребности нашего заказчика», - сказал генеральный директор РСК «Миг».

Тарасенко также сообщил, что Россия и Индия подписали меморандум по сервисному обслуживанию самолетов марки МиГ в Индии.

«В рамках проекта Make in India развиваем послепродажное обслуживание, привлекая местную промышленность», - заявил гендиректор компании на МАКС-2019.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству рассказали о заинтересованности зарубежных представителей новейшим российским истребителем МиГ-35. Интерес, помимо Индии, также проявила Турция.