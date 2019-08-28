Испытания системы дозаправки для новейшего заправщика Ил-76М-90А завершатся в 2019 году

Для новейшего воздушного танкера на базе модернизированного транспортного самолета Ил-76М-90А разработана модернизированная система дозаправки в воздухе с увеличенным темпом перекачки топлива, испытания которой должны завершиться в 2019 году. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор АО НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

«На существующих системах дозаправки темп перекачки топлива составляет 2200-2300 литров в минуту, на новой системе этот показатель составил 2500-2600 литров. Я думаю, что основные испытания мы закончим в этом году, а дальше уже начнутся испытания самолета», - сказал Поздняков.

Он подчеркнул, что главная цель увеличения темпа перекачки топлива заключается в необходимости сокращения времени дозаправки и времени стыковки с танкером.

Воздушный танкер Ил-76М-90А с новой системой дозаправки представлен на статической стоянке авиасалона МАКС-2019.