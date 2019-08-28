Разработчик раскрыл особенности катапультного кресла Су-57

Катапультное кресло истребителя пятого поколения Су-57 получило новую автоматику, которая позволяет гарантированно спасать летчика в более сложных, чем ранее, ситуациях. Об этом корреспонденту ТРК «Звезда» рассказал генеральный директор АО НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

«Автоматика, которая используется на кресле Су-57, значительно "умнее", чем на системах, которые использовались раньше. Это означает, что спасение пилота гарантировано в значительно большем числе ситуаций, чем ранее. Перевернутый полет, штопор, на земле и так далее», - сказал Поздняков.

Он также отметил, что на предприятии работают над постоянным расширением антропометрического ряда, диапазона регулировок, а пороха, которые используются в катапультных системах, имеют расширенный диапазон применения.

Разработчик подчеркнул, что кресла нового поколения уже используются на многофункциональном истребителе поколения 4++ Су-35, который стоит на вооружении ВКС РФ.