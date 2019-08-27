Стал известен облик стелс-беспилотника «Охотник» с плоским соплом

На авиасалоне МАКС-2019 представлена модель ударного беспилотника «Охотник» с плоским соплом. Этот облик машины отличается от прототипа, который в данный момент проходит испытания.

Стоит также обратить внимание на то, что макет беспилотника имеет значительно меньше антенн и технологических отверстий в корпусе.

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Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что испытания беспилотника должны продлиться два-три года, после чего речь пойдет о серийном производстве.

Впервые видео первого полета «Охотника» было опубликовано на официальном канале министерства обороны РФ в августе текущего года.