Ростех показал на МАКС-2019 новейший вертолетный беспилотник

В первый день открытия авиасалона МАКС-2019 президент России Владимир Путин ознакомился с новейшей разработкой Центра научно-технических услуг «Динамика» (предприятие находится под управлением холдинга «Технодинамика» государственной корпорации Ростех). Российский лидер увидел мишень, созданную в рамках проекта по разработке комплекса БПЛА самолетного и вертолетного типов с различными массово-габаритными характеристиками.

Новинка обладает взлетной массой в 315 кг и может гарантированно находиться в воздухе более часа. Максимальная высота ее полета составляет 2,5 км, а максимальная дальность полета превышает 100 километров.

«В июле этого года завершились летно-конструкторские испытания мишени, в ходе которых все заложенные в тактико-техническом задании характеристики полностью подтвердились, а в ряде случаев даже превысили расчетные до 15%», - приводит сайт Ростеха слова гендиректора холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова.

Генеральный директор холдинга при этом добавил, что в ближайшее время холдинг совместно с Минобороны РФ планирует приступить к государственным совместным испытаниям нового беспилотного летательного аппарата в составе мишенного комплекса, по итогам которых будет принято решение о его поставке в войска.