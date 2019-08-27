Путин обсудил с Эрдоганом возможность совместной работы по Су-57

Владимир Путин обсуждал с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность сотрудничества по истребителям Су-35 и перспективы совместного производства ряда военной техники, в том числе новейшего самолета пятого поколения Су-57. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

«С точки зрения боевой авиации мы говорили о сотрудничестве по Су-35… и о возможной работе даже по новому самолету Су-57», - отметил глава РФ.

Президент России подчеркнул, что у России и Турции множество возможностей.

«У нас возможностей много, мы демонстрировали новую систему оружия, новую систему радиоэлектронной борьбы», - пояснил Владимир Путин.

Он также добавил, что многое из показанного турецкой стороне заинтересовало партнеров из Анкары не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган посетили МАКС-2019. Лидеры двух стран торжественно открыли Международный авиакосмический салон, а затем осмотрели представленные в подмосковном Жуковском экспонаты, в том числе истребитель Су-57.