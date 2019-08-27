Полуторатонную бомбу УПАБ-1500Б-Э представили на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 АО «Корпорация «Тактическое вооружение» представило управляемую планирующую бомбу УБАБ-1500Б-Э. Макет изделия выставлен на стенде предприятия.

В описании к изделию говорится, что масса бомбы составляет 1525 килограммов, а боевой части - 1010 килограммов. Дальность сброса - до 50 километров, а высота - до 15 километров. Точность попадания - до десяти метров.

Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э (индекс К29БЭ) создана для поражения наземных и надводных малоразмерных прочных и особо прочных объектов.

В состав экспортного образца изделия включены инерциальная система управления, источник электропитания, фугасная бетонобойная часть.