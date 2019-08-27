МС-21 взлетел над Жуковским: кадры демонстрационных полетов на МАКС-2019

Среднемагистральный пассажирский самолет Мс-21 принял участие в летной программе авиасалона МАКС-2019. Воздушное судно пробыло в воздухе около пяти минут.

Корпорация «Иркут» впервые публично представила пассажирские самолеты нового поколения МС-21-300. В демонстрационных полетах приняло участие одно воздушное судно. Еще два были размещены на статических стоянках МАКС-2019. Один из самолетов оборудован двухклассным пассажирским салоном, он открыт для посещения специалистами и заказчиками.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что в 2020 году планируется завершить процессы сертификации самолета.