Путин: МАКС-2019 повысит конкурентоспособность авиакосмической отрасли России

Российский президент Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и посетителей международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Телеграмма с приветствием главы РФ появилась на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что выставка будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной авиакосмической отрасли. Он подчеркнул, что многие годы выставка знакомит специалистов с передовыми достижениями ученых, инженеров и конструкторов из России, которые работают в области гражданского, военного, транспортного самолетостроения и вертолетной индустрии.

Владимир Путин также отметил, что представленные в этом году новинки говорят о развитии авиакосмической промышленности страны, развивающей и внедряющей современные технологии и при этом демонстрирующей неизменные качество, надежность и безопасность продукции.

МАКС-2019 стартует в подмосковном Жуковском во вторник, 27 августа. В этом году посетители увидят новейшие российские разработки в области авиации, в частности истребитель пятого поколения Су-57 и перспективный среднемагистральный лайнер МС-21.