В Минпромторге озвучили дату старта государственных совместных испытаний Ту-22М3М

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал дату начала испытаний Ту-22М3М. По словам министра, в процессе будут задействованы два самолета.

Государственные совместные испытания глубоко модернизированных дальних бомбардировщиков стартуют в 2020 году. В настоящий момент, по словам Мантурова, первый опытный образец уже проходит заводские летные испытания, а вскоре к нему присоединится второй.

«В третьем квартале 2020 года самолеты будут предъявлены военным на ГСИ», - заявил министр в интервью «Интерфаксу».

Ту-22М3М - модернизированная версия самого маленького самолета дальней авиации, способного нести самую большую авиаракету. За рубежом ее называют «убийцей авианосцев» за размеры, скорость полета и мощность боеголовки.