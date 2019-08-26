Мантуров заявил об утверждении требований к ПАК ДА

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в Министерстве обороны страны утвердили технические требования к перспективному комплексу дальней авиации (ПАК ДА).

После этого компания «Туполев» и предприятия Объединенной авиастроительной корпорации приступят к полноценному производств. Об этом глава Минпромторга заявил в интервью «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что испытания ПАК ДА будут проходить в Жуковском.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА, заводское обозначение: «изделие 80») - проект российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, разрабатываемый компанией ПАО «Туполев».

Проект не является развитием или модернизацией уже существующих машин, а представляет собой принципиально новый летательный аппарат.