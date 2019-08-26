За гранью холода: новейший пистолет «Удав» пережил ванну с жидким азотом и сохранил боеспособность

Российский пистолет «Удав» подтвердил звание уникального оружия во время испытаний, в ходе которых его окунули в ванну с жидким азотом. Температура, под воздействием которой пистолет оставался четыре минуты, составила минус 195 градусов по Цельсию.

В земных условиях подобный мороз не встречается, поэтому испытания абсолютно нетипичны для любого вооружения. Для сравнения, самая низкая температура была зафиксирована в Антарктике и составила всего минус 82 градуса.

«Удав» «ныряет» в азот и буквально закипает. Любая органика при подобном воздействии превращается в стекло. Тоже самое касается металла, но не того, из которого выполнен российский пистолет. Спустя четыре минуты экстремального воздействия он готов к стрельбе и действует безотказно. Это заявка на рекорд, считают российские оружейники. Подробности уникальных испытаний смотрите в программе «Военная приемка» на канале «Звезда» в это воскресенье в 09:57.