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За гранью холода: новейший пистолет «Удав» пережил ванну с жидким азотом и сохранил боеспособность

Ян Брацкий
21:55 26.08.2019
Пистолет четыре минуты находился в ванне с жидким азотом, после чего из него произвели несколько выстрелов. Все системы «Удава» сработали безупречно.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российский пистолет «Удав» подтвердил звание уникального оружия во время испытаний, в ходе которых его окунули в ванну с жидким азотом. Температура, под воздействием которой пистолет оставался четыре минуты, составила минус 195 градусов по Цельсию.

В земных условиях подобный мороз не встречается, поэтому испытания абсолютно нетипичны для любого вооружения. Для сравнения, самая низкая температура была зафиксирована в Антарктике и составила всего минус 82 градуса.

«Удав» «ныряет» в азот и буквально закипает. Любая органика при подобном воздействии превращается в стекло. Тоже самое касается металла, но не того, из которого выполнен российский пистолет. Спустя четыре минуты экстремального воздействия он готов к стрельбе и действует безотказно. Это заявка на рекорд, считают российские оружейники. Подробности уникальных испытаний смотрите в программе «Военная приемка» на канале «Звезда» в это воскресенье в 09:57. 

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