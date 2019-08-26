Экспортный Су-57 и новейший МС-21: в Жуковском готовятся к открытию МАКС-2019

В подмосковном Жуковском все готово к открытию международного авиакосмического салона МАКС-2019. Ожидается, что его посетят почти полмиллиона гостей. Статические экспозиции, виртуальные интерактивные площадки, и конечно летная программа. Будут презентованы экспортные варианты Су-57, а также Ил-112. Покажут и первый образец легкого самолета на водородной тяге.

Главная новинка авиасалона - российский самолет МС-21, впервые будет продемонстрирован с установленными пассажирскими сидениями. Совсем скоро каждый сможет увидеть салон изнутри.

На МАКС-2019 будет представлен и перспективный двигатель тягой четырнадцать тонн, который должен быть установлен на самолете МС-21. Сейчас образец проходит все испытания, что называется, в боевых условиях - на летающей лаборатории.

На одном из стендов новейшая разработка для армии - воздушная мишень-имитатор. Он способен, как говорят создатели, исполнять роль любого современного вертолета. Аналогов на вооружении пока просто нет.

Визуально мишень напоминает подводную лодку - такая же гладкая, обтекаемая. Но мощные лопасти способны поднять вертолет на высоту двух с половиной тысяч метров.

Тут же можно будет увидеть современную модель воздушного судна для медицинских целей. На ее борту находится все необходимое для оказания неотложной помощи пациенту с тяжелыми травмами. Рядом обновленная техника, сделанная для Министерства обороны РФ. Корпус модернизированного МИ-24 со стороны по-прежнему узнаваем, однако внутри оснащение изменилось кардинально.

Тепловизор, лазерный дальномер, а новый пилотажный комплекс улучшил управляемость машины. Технологии, о которых раньше можно было только мечтать, сделали этот вертолет совершенным.

Во время МАКС-2019 ожидается подписание важных контрактов. Ну а рядовых посетителей авиасалона ожидает насыщенная программа развлечений на любой вкус.

Пока летчики в небе оттачивают до автоматизма фигуры высшего пилота, активно ведется работа и на земле. Завершаются последние приготовления, ведь авиасалон стартует уже завтра, 27 августа.