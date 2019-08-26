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На МАКС-2019 покажут уникальный вертолет-мишень

Александр Пешков
17:38 26.08.2019
Беспилотник представляет собой мишень-имитатор весом 300 килограммов.
На МАКС-2019 покажут уникальный вертолет-мишень
© Фото: АО ЦНТУ Динамика

На авиасалоне МАКС-2019 будет представлен БПЛА, созданный для имитации различных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении АО ЦНТУ «Динамика».

«Мишень-имитатор вертолета, представленная на МАКС-2019, является одним из аппаратов, созданных в рамках проекта разработки мишенного комплекса на основе беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов с различными массово-габаритными характеристиками», - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что беспилотный вертолет такой размерности разработан, создан и испытан впервые в российской практике. При взлетной массе 315 килограммов продолжительность его полета составляет не менее часа, высота - 2500 метров, дальность полета - не менее 100 километров, рабочий диапазон температур окружающей среды от - 30 °С до + 40 °С.

Помимо беспилотников, в состав комплекса входят наземный пункт управления, целевое оборудование и  наземные средства обеспечения. При замене целевого оборудования подобный комплекс может иметь широкий спектр гражданского применения, из которого наиболее актуальными могут стать мониторинг лесных пожаров, объектов добычи и транспортировки нефтепродуктов, сельскохозяйственных посадок, патрулирование границ и т. д. В настоящее время в компании приступили к государственным испытаниям комплекса, начата предварительная подготовка к его серийному производству.

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