В Кремле пообещали дать ответ на испытания США ракеты средней дальности

Министерство обороны России и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с выходом из ДРСМД и испытаниями Штатами ракеты средней дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы же слышали поручения президента? Они же были даны. Конечно», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Соединенные Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью более 500 километров 19 августа.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не станет давать симметричный ответ, пока в Европе и Азии не появятся ракеты средней дальности.

Двадцать первого августа российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия будет работать над ракетными системами средней и меньшей дальности, но не собирается размещать их до принятия подобных мер США.

Отметим, что 5 августа в Забайкальском крае на полигоне Цугол завершилось тактическое учение с ракетным соединением Восточного военного округа, вооруженным оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», с практическим пуском крылатой ракеты.

Решение о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности было принято в прошлом США в связи с тем, что крылатая ракета российского комплекса «Искандер» якобы, по их мнению, нарушает это соглашение.

Россия неоднократно заявляла о том, что ракета 9М729 соответствует прописанным в договоре нормам. Кроме того, Минобороны РФ пошло на беспрецедентный шаг, представив это изделие широкой общественности. Однако США отказались менять свое решение.

ДРСМД окончательно прекратил свое действие 2 августа 2019 года.