В России подготовят проект модернизации Ан-124 с российскими комплектующими

Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что к концу 2019 года компания «Илюшин» сделает самолет Ан-124 «российским».

В частности, конструкторское бюро представит проект модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета «Руслан» с российскими комплектующими. Усовершенствованиям подвергнутся бортовое радиоэлектронное оборудование и общесамолетные системы.

«Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолет Ан-124 "российским"», - заявил Мантуров в интервью «Интерфаксу».

Министр подчеркнул, что все работы в данном направлении ведутся согласно плану и уже в конце 2019 года пройдет защита технического проекта по модернизированному транспортнику.

Напомним, Ан-124 «Руслан» - самый крупный в мире серийный грузовой самолет, создан в 1982 году советскими специалистами ОКБ имени О. К. Антонова. Двигатели производились предприятиями, расположенными в Украинской ССР, а сами самолеты - на ульяновском заводе. В 2003 году выпуск самолетов в РФ был прекращен, но ремонт и поддержание их состояния продолжаются. Украинская сторона ранее заявляла о намерениях возобновить производство «Русланов», но без использования российских комплектующих, признав при этом, что в случае неудачи собрать самолет без России будет невозможно. В свою очередь, Объединенная двигателестроительная корпорация планирует создать для имеющегося парка отечественные двигатели.