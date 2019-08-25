Бесстрашный «Капитан»: кадры испытаний новейшего робота легкого класса
«Звезда» публикует кадры испытаний новейшего робота легкого класса «Капитан». Еще не принятый на вооружение комплекс представляет собой модульную платформу, позволяющую размещать различное саперное и разведывательное оборудование.
«Капитан» может обследовать помещения, подвалы, автомобили на дальности управления до тысячи метров на открытой местности и до пятисот метров в городе.
Комплекс способен вести аудиовизуальную разведку окружающей обстановки с помощью оптических средств разведки, работающих как в видимом, так и в ИК режимах, при этом оптический зум составляет до 40 крат.
Для обследования потенциально взрывоопасных предметов у «Капитана» в наличии есть манипулятор с ротирующим схватом, имеющий 5 степеней свободы. Он интуитивно управляется оператором в трех плоскостях за счет цикличного решения обратной кинематической задачи встроенным программно-аппаратным комплексом
Переносимый груз на максимальном вылете манипулятора составляет до 7 килограммов.
Время работы комплекса «Капитан» от встроенного источника питания составляет до 6 часов, а максимальная скорость перемещения по среднепересеченной местности - до 1,5 м/с.
Кроме того, в определенных условиях возможно применение проводного управления комплексом по оптоволокну на дистанциях до 200 метров.
При успешной реализации направлений развития наземной робототехники легкого класса в интересах Инженерных войск предполагается, что до 50% задач инженерной разведки и разминирования будут выполняться с применением робототехнических комплексов
Это позволит повысить эффективность выполнения задач инженерного обеспечения и снизить риск потерь личного состава.