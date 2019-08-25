Бесстрашный «Капитан»: кадры испытаний новейшего робота легкого класса

«Звезда» публикует кадры испытаний новейшего робота легкого класса «Капитан». Еще не принятый на вооружение комплекс представляет собой модульную платформу, позволяющую размещать различное саперное и разведывательное оборудование.

«Капитан» может обследовать помещения, под­валы, автомобили на дальности управления до тысячи метров на открытой местности и до пятисот метров в городе.

Комплекс способен вести ау­диовизуальную разведку окружающей обстановки с помощью оптических средств разведки, работающих как в видимом, так и в ИК режимах, при этом оптический зум составляет до 40 крат.

Для обследования потенциально взрывоопасных предметов у «Капитана» в наличии есть манипулятор с ротирующим схватом, имеющий 5 степеней свободы. Он интуи­тивно управляется оператором в трех плоскостях за счет цикличного реше­ния обратной кинематической задачи встроенным программно-аппаратным комплексом

Переносимый груз на максимальном вылете манипу­лятора составляет до 7 килограммов.

Время работы комплекса «Капитан» от встроенного источни­ка питания составляет до 6 часов, а максимальная скорость пере­мещения по среднепересеченной местности - до 1,5 м/с.

Кроме того, в определенных условиях возможно применение проводного управления комплексом по оптоволокну на дис­танциях до 200 метров.

При успешной реализации направ­лений развития наземной робото­техники легкого класса в интересах Ин­женерных войск предполагается, что до 50% задач инженерной разведки и разминирования будут выполняться с применением робото­технических комплексов

Это позво­лит повысить эффективность вы­полнения задач инженерного обеспечения и снизить риск потерь личного состава.