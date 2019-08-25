В России создадут новый самолет на замену Ан-2

В России создадут новый региональный самолет, который заменит Ан-2 «Кукурузник». Воздушное судно сможет перевозить от девяти до 14 человек, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Вначале планировалось, что на смену советскому самолету придет ТВС-2ДТС «Байкал», который хотели производить на Улан-Удэнском авиазаводе. Теперь же с учетом задела, полученного при разработке «Байкала», будет создана новая модель, пишет РИА Новости.

В Минпромторге рассказали, что решение о судьбе летательного аппарата будет принято в сентябре текущего года. Новый самолет, за исключением нескольких деталей, сделан из композитных материалов (углепластика).

ТВС-2ДТС - легкий многоцелевой самолет с цельнокомпозитной конструкцией. Может эксплуатироваться в любое время суток и в любую погоду, взлетать и садиться на неподготовленных площадках. Крейсерская скорость - 350 км/ч, дальность полета - 4500 км, грузоподъемность - до 3,5 тонны.