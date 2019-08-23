Кадры отправки первой плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотку

«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»

«ПЭБ с помощью буксиров преодолеет расстояние более 4700 км, прежде чем встать у берега в Певеке. Там энергоблок после подключения к энергосетям будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, снабжая электричеством город Певек и Чукотский автономной округ, в том числе замещая мощности Билибинской АЭС, которая будет окончательно остановлена в начале следующего десятилетия», - говорится в сообщении корпорации.

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