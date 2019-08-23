Кадры отправки первой плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотку
Энергоблок «Академик Ломоносов» 23 августа отправился из Мурманска в Певек, энергоблоку предстоит преодолеть расстояние в 5000 километров по Северному морскому пути. Соответствующая информация содержится в сообщении на официальном сайта ГК «Росатом».
«ПЭБ с помощью буксиров преодолеет расстояние более 4700 км, прежде чем встать у берега в Певеке. Там энергоблок после подключения к энергосетям будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, снабжая электричеством город Певек и Чукотский автономной округ, в том числе замещая мощности Билибинской АЭС, которая будет окончательно остановлена в начале следующего десятилетия», - говорится в сообщении корпорации.
Испытания ядерной энергетической установки «Академика Ломоносова» прошло в апреле текущего года.
Специалисты Росэнергоатома, руководившими испытаниями, признали их результаты успешными. В июне Ростехнадзор разрешил эксплуатировать плавучий энергоблок.